Música nova do Leonardo chega às rádios na segunda

Por Cristiane Bomfim

Além do sol, além do mar é a segunda música de trabalho do CD Nada Mudou, do Leonardo. A balada romântica começará a ser tocada nas rádios na segunda-feira, 19. Ouça antes:



A primeira música de trabalho do álbum – Baby, fala pra mim – está estourada no Brasil. Para lembrar, o cantor se apresenta nos dias 11 e 12 de maio no Credicard Hall. Os ingressos já estão sendo vendidos na internet (premier.ticketsforfun.com.br). Os preços variam de R$ 80 (poltrona, setor 2) a R$ 140 (mesa vip ou camarote setor, 1)