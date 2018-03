Música de Paula Fernandes está em 1º lugar no iTunes

Por Cristiane Bomfim

Mal foi lançada e a música Eu sem você, de Paula Fernandes, já é a primeira em vendas no iTunes. A canção, que foi composta pela cantora em parceria com Zezé di Camargo, está sendo vendida no site desde terça-feira, 24, data em que começou a tocar também nas rádios de todo o País.

A música fará parte do novo CD da cantora. O álbum já foi gravado e deve ser lançado na metade de maio. A segunda colocada no ranking de vendas do site no Brasil é Eu quero tchu, eu quero tcha, da dupla João Lucas e Marcelo.