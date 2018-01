Munhoz e Mariano voltam dos Estados Unidos e gravam comercial da Tele Sena

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Munhoz e Mariano nem bem voltaram da miniturnê nos Estados Unidos e já terão de encarar uma agenda lotada de shows: só em março, serão 22. A dupla também foi escolhida para protagonizar a campanha da Tele Sena de Páscoa, título de capitalização do Grupo Silvio Santos. A gravação acontece na quinta-feira, 28. E é claro que a música tema do comercial será uma paródia de Camaro Amarelo, música que fez com que os amigos estourassem no Brasil. O local ainda não foi definido.

Nos Estados Unidos, as apresentações ocorreram nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro em Atlanta, Newark e Boston, respectivamente. Os artistas divulgaram algumas fotos e vídeos que mostram como foi a viagem: