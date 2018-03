Munhoz e Mariano vão “pegar você e tãe”

Por Cristiane Bomfim

Com quatro anos de formação, a dupla Munhoz e Mariano escolheu – mais uma vez – a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para gravar o segundo DVD da carreira. O show está marcado para o dia 6 de maio no Parque das Nações Indígenas. A promessa é de grandiosidade, começando pelo público que está estimado em 60 mil pessoas. O palco, com 60 metros de frente não terá teto. Serão 18 câmeras Full HD e algumas guiadas por controle remoto.

“É um projeto bem grandioso. Estamos trabalhando nisso há seis meses”, conta Mariano. Em 2010, a dupla gravou primeiro DVD na mesma cidade. “Resolvemos voltar porque Campo Grande é a nossa cidade. Queremos deixar essa marca aqui. Vão ser 60 mil pessoas”, afirma Munhoz. A entrada para o show é gratuita.

O repertório terá 22 músicas. Seis delas são regravações do trabalho anterior: Vou pegar você e tãe; Alô, final de semana chegou; Te quero bem; Sexto sentido; Sonho bom e Ruim com elas, pior sem elas. É claro que Nuvem negra, a nova música da dupla, não vai faltar no DVD.

“Quisemos apostar mais nas nossas composições. Ainda não fechamos o repertório porque estamos escrevendo bastante, mas a ideia é que DVD tenha um pouco de tudo. Ou seja, música romântica e animada, que é a nossa identidade”, explica Mariano.

Dancinha

A ideia de marcar a identidade com músicas próprias, segundo os amigos, é se distinguir das outras duplas. “A nossa cara são os batidões e as músicas mais animadas, mas vamos nos adaptando ao mercado”, explica Mariano. Ele, que é famoso por enlouquecer a mulherada quando rebola no palco, confessa gostar mais das músicas românticas. Já Munhoz prefere as mais agitadas.

“Quando começamos a conquistar um público maior em Campo Grande, achamos que era preciso de algo para nos diferenciar do restante das duplas. Foi ai que eu arrisquei alguns passos no palco. No início foi difícil porque sou muito tímido. A mulherada gostou e não parei”, diz Mariano. Ele garante que não ensaia na frente do espelho. “É tudo no improviso”.

Cobrança

A dupla Munhoz e Mariano ganhou repercussão nacional depois de participarem do quadro Garagem do Faustão, do programa Domingão do Faustão, da TV Globo. Os amigos se inscreveram no programa em outubro de 2010 – três meses depois de terem gravado o primeiro DVD – e foram escolhidos pelo público como a melhor dupla. Desde então, eles sentem a necessidade de inovar sempre.

“Não esperamos muito para colocar no palco qualquer novidade. A galera sempre quer coisas novas e fortes da gente. Tudo tem que ser muito rápido. E o DVD tem muita novidade”, conta Munhoz.

Para se ter ideia, a imagem abaixo é de como será o palco para a gravação do DVD em Campo Grande. O trabalho tem o envolvimento de uma equipe de 150 pessoas. São 350 toneladas de equipamentos. O piso será de led. E o custo de tudo isso está estimado em R$ 2 milhões.