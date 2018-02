Morro da Urca foi escolhido para o 3º DVD de César Menotti e Fabiano

Por Cristiane Bomfim

César Menotti e Fabiano escolheram os dois primeiros dias do Rodeio de Barretos para gravar, no Rio de Janeiro, o terceiro DVD da carreira. Os dois shows serão feitos no Morro da Urca em 16 e 17 de agosto. “Nós fizemos um show lá e ninguém nunca gravou antes um DVD neste local, que é maravilhoso. E está comemorando 100 anos”, explicou Fabiano. Na verdade, quem completa 100 anos em 2012 é o teleférico – o famoso bondinho – que liga o bairro da Urca ao Pão de Açúcar.

O DVD ao vivo no Rio de Janeiro será para comemorar os 10 anos de estrada da dupla e terá a participação de Jorge e Mateus, o grupo de pagode Sorriso Maroto, Preta Gil e o cantor Santorine. Até lá, a dupla percorre o País em turnê de divulgação do novo CD, que deve chegar às lojas no mês que vem. No final de agosto, eles se apresentam no Credicard Hall, em São Paulo.

Sobre o desafio de gravar no Rio de Janeiro, um estado onde a música sertaneja tem dificuldades para emplacar, Fabiano diz que o cenário já mudou: “O sertanejo não tinha tanta força no Rio de Janeiro, mas hoje ele tomou essa grande proporção e é isso que nos faz ir gravar lá”.