Milionário e José Rico elogiam Pedro Henrique e Fernando em show em Fernandópolis

POR CRISTIANE BOMFIM

Pedro Henrique e Fernando realizaram na noite de ontem, 17, o sonho de dividirem o palco com seus ídolos Milionário e José Rico. A dupla se preparava para a apresentação na Fernandópolis Expo 2013, no interior de São Paulo, quando foi convidada pelos gargantas de ouro – atração principal da noite – a subir no palco para um breve bate-papo na presença de um público de 15 mil pessoas que lotava o recinto.

“É uma dupla que está despontando muito e que está sendo respeitada e levando o público por onde passa”, anunciou José Rico antes de chamar Pedro Henrique e Fernando. Os donos do sucesso “Afoga o Ganso” tiveram a chance de cantar um trechinho de “Bonito e Gostosão” e viram José Rico cantando junto o refrão: “Ô mãe. Por que você me fez assim. Lindo, tesão, bonito e gostosão?”.

Pedro Henrique e Fernando homenageiam Milionário e José Rico em seus shows no famoso quadro “Miliorico e Josenário”. Neste trecho das apresentações, eles se vestem como seus ídolos para interpretar “Estrada da Vida” e “Vontade Dividida”. “É indescritível a emoção de cantar com quem é referencia para nós e para tanta gente”, contou Fernando.