Michel Teló “pegou” em 2011

Por Cristiane Bomfim

O esquema de plantão no fim de ano e a correria na redação impediram que eu escrevesse com tanta frequência neste blog em dezembro. Alguns assuntos não foram abordados, agendas de shows não foram publicadas. Nem sempre é fácil dividir o tempo entre a apuração de matérias de cidades do Jornal da Tarde e o blog. E isso é quase uma desculpa.

Pensei em fazer uma retrospectiva da música sertaneja em 2011, mas todo mundo já fez isso. E o destaque é, sem dúvida, Michel Teló. Em dezembro, o paranaense foi capa do caderno de Variedades do Jornal da Tarde, da revista Época, foi notícia no Jornal da Tarde, Estadão, na Folha, na Veja e até na revista americana Forbes. A música Ai se eu te pego já foi assistida quase 100 milhões de vezes no Youtube e sua coreografia está sendo copiada no mundo todo. E isso não é um exagero.

No JT, a matéria saiu no dia 30. E foi por causa de todo esse sucesso, que escolhi Teló para o primeiro post de 2012. Para ler é só clicar na imagem: