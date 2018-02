Michel Teló lança vídeo de ‘Amiga da Minha Irmã’, que faz parte do novo DVD

Michel Teló acaba de lançar o clipe de sua mais nova música de trabalho. Composta por pelos irmãos Luiz Henrique e Fernando Paloni (autores do hit Humilde Residência), a canção Amiga da Minha Irmã é um samba rock com sanfona, como definiu o cantor na tarde de hoje, 4, em uma entrevista no formato de vídeo conferência. A canção faz parte do DVD Michel Teló Sunset, que será lançado em abril pela gravadora Som Livre.

“O vídeo da música é uma prévia do que será o DVD. Acabei de trabalhar Love Song, que ficou entre as cinco músicas mais ouvidas no Brasil. Iríamos lançar uma outra música romântica, mas mudamos a estratégia porque a galera curte muito Michel Teló cantando músicas dançantes”, explicou Michel. “Essa música é a minha cara”, completou.

O artista que levou a música sertaneja para o exterior graças ao sucesso Ai se eu te pego está hoje na Colômbia. Ele viajou a convite de Carlos Vives, com quem gravou a também dançante Como Le Gusta a tu Cuerpo, que o colocou mais uma vez no topo do ranking da Billboard em fevereiro. “Tive a alegria de vir para a Colômbia e conhecê-lo. Acabamos fazendo uma música juntos e ela virou um grande hit e está em primeiro lugar em vários países da América Latina”, contou Michel.

Apesar do sucesso fora do País, Teló afirma que a prioridade é o público brasileiro. “Passei o começo do ano no Brasil gravando o DVD. No ano passado fiz 220 shows, apenas 40 foram fora do Brasil. Mas eu quero continuar levando a cara e a alegria do Brasil para outros países”, contou.

Michel Telo Sunset

As praias do Guarujá (em São Paulo), Angra dos Reis (no Rio de Janeiro) e Jurerê Internacional (em Santa Catarina) foram escolhidas como cenário para o novo DVD de músicas inéditas de Michel Teló, com lançamento previsto para abril. Love Song, que está sendo executada nas rádios do País, será a única regravação. “O disco tá na onda de Michel Teló na Balada”, disse.