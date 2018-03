Michel teló grava DVD em São Paulo

Michel Teló está hoje (28) em São Paulo para gravar o DVD Michel na Balada. O local escolhido é a Wood’s, na Vila Olímpia. A proposta do novo trabalho do cantor é fazer uma série de gravações em casas noturnas do País. Depois, juntar tudo em um único DVD.

A capital é a segunda das cinco cidades escolhidas para as gravações que começaram no dia 25 em Curitiba, no Paraná. O artista ainda fará gravações no dia 30 em Balneário Camboriú (SC), Goiânia (GO) no dia 04 de outubro. As gravações encerram na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Para divulgar essa série de shows, Michel Teló está fazendo ampla divulgação pelo site e distribuindo ingressos em promoções criadas no Facebook.

Serviço: A Wood’s fica no número 1.016 da Rua Quatá, na Vila Olímpia. A entrada mais barata custa R$ 150 (pista)