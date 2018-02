Matheus Minas e Leandro lançam terceiro CD e já pensam no DVD

POR CRISTIANE BOMFIM

cristiane@gmail.com

Na última quinta-feira, Matheus Minas e Leandro fizeram o lançamento, em São Paulo, do terceiro trabalho da carreira. O lugar escolhido para a apresentação do CD “Ao vivo em São Paulo” foi o Villa Country, na zona oeste de São Paulo, onde a dupla tocou por um ano e meio. “É um orgulho e uma alegria voltar aqui”, contou Matheus Minas poucos minutos antes de subir no palco do saloon.

O show começou pouco antes da 1h30 de sexta-feira com a música de trabalho “Ta gamadinha” e foi assistido pelo cantor Fred (da dupla com Gustavo), Chander e Flavinho, compositores de música sertaneja e alguns jogadores do time do São Paulo.

O repertório do CD, que é uma espécie de oficina para o DVD que será gravado no ano que vem é animado. O mesmo acontece com o show, que inclui ainda músicas que são mais a cara da dupla, como as modas de violas e as canções românticas. “Não fugimos da nossa essência ao gravar este CD. Conseguimos atender o mercado e sermos nós mesmo”, disse Leandro.

A produção do CD é de David Filho, do estúdio Versax. São 14 faixas. Entre elas Tá liberado, Deixa Rolar, Medo de amar e Enxame. Matheus Minas e Leandro acreditam que a próxima música de trabalho será mais fácil de escolher. “O CD já está nas ruas. Vai dar para sentir o que o público quer”, contou Matheus Minas.