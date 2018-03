Marrone volta a cantar em dezembro

Por Cristiane Bomfim

Mesmo dizendo que o ser humano se acostuma com tudo, Bruno ainda não se sente à vontade no palco sem seu parceiro Marrone, que deve retomar a rotina de shows em dezembro. “Ele já está super bem e está louco para voltar cantar. Ele estava muito cansado e estressado e agora eu digo que ele tem que ficar quieto para ver o que é ruim”, contou Bruno ao Jornal da Tarde, minutos antes de se apresentar no primeiro dos três shows marcados para este fim de semana no Credicard Hall, em São Paulo.

A data para o retorno de Marrone ainda não foi definida. Depende da autorização médica, mas Bruno acredita que pode acontecer no show em Viçosa, Minas Gerais, no início do mês. Por enquanto Marrone não está nem podendo assistir às apresentações de seu parceiro. “É muito tormento. Ele vai acabar querendo cantar e isso acaba sendo ruim para o tratamento, que é uma coisa séria”.

Antes do início da apresentação, foi exibido ao público um vídeo em que Marrone explica que está passando por acompanhamento médico depois do acidente com o helicóptero em maio deste ano. Ele acalma os fãs dizendo que vai voltar em breve.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O show intercalou grandes sucessos da carreira com as músicas do mais novo álbum da dupla, Juras de Amor. Para não se sentir sozinho no palco do Credicard Hall, o sertanejo convidou a dupla George Henrique e Rodrigo. Os jovens, que foram apadrinhados por Bruno, cantaram Loucura sem Cura e Receita de Amar.

Depois, foi a vez dos filhos gêmeos do cantor Enzo e Maria Eduarda, de 3 anos, ocuparem o vazio. Eles acompanharam Bruno na execução da música O sonho não acabou. O menino ainda voltou no fim do show para entregar rosas às fãs.

Também fizeram parte do repertório 24 de amor, Choram as rosas, Dormi na praça, Fruto especial, Tentativas em vão e Inevitável. Do novo álbum, foram escolhidas Juras de Amor, Já não sei mais nada, Tô largado, Rancho, Te quero tanto e Parede de Vidro.

Bruno ainda se apresenta amanha, 30, no Credicard Hall. O preço dos ingressos varia entre R$ 60 e R$ 240.