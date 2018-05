Marrone nega, mais uma vez, que pilotava helicóptero

Por Cristiane Bomfim

O cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, foi ouvido hoje (20) no 16º Distrito Policial (Vila Clementino), na capital, sobre o acidente de helicóptero ocorrido em 2 de maio na cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. De acordo com o site G1, ele negou – mais uma vez – que pilotava a aernonave.

Por causa da agenda lotada, ele respondeu em forma de carta precatória a 26 questões formuladas pelo delegado de São José do Rio Preto que investiga as causas do acidente. O site diz ainda ter apurado que o cantor afirmou ter escolaridade suficiente para tirar licença para pilotar helicópteros.

No momento do acidente, além de Marrone estavam na aronave o piloto Almir Carlos Bezerra e o empresário Jardel Alves Borges, primo e secretário do cantor. O piloto teve um pé decepado e Borges sofreu traumatismo craniamo, mas já teve alta do hospital.