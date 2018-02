Marlon e Maicon disponibilizam música nova no site

Por Cristiane Bomfim

Já dá para baixar a nova música da dupla Marlon e Maicon. Beijinho teu será lançada oficialmente no dia 20 de junho, dois dias antes do lançamento oficial do CD e DVD de 10 anos de carreira, que acontece no Jockey Club, em São Paulo. O trabalho já está sendo vendido nas lojas

Aliás, para quem não sabe, no próximo dia 5, Maicon completa 33 anos. Para comemorar, cerca de 80 fãs estão organizando uma festa para o cantor em bar em São Paulo. Mas por causa da agenda de shows e participações em programas de TV, o parabéns foi marcado para o dia 6.