Mariano usa fralda em show de lançamento do novo DVD com Munhoz

POR CRISTIANE BOMFIM

Foi para um público de quase 20 mil pessoas que lotou o recinto de exposições de São José do Rio Preto, no interior paulista, que Munhoz e Mariano fizeram o show de lançamento do segundo DVD da carreira Ao Vivo em Campo Grande Volume II, gravado em maio. Segundo a dupla, cerca de 70% dos shows apresentados nos últimos doze meses ocorreram na região.

“É uma cidade que ficaria mais fácil de todas as cidades vizinhas se reunirem. Temos um carinho muito grande por São José do Rio Preto”, disse Mariano, que tem parentes no município.

A apresentação teve duração de uma hora e meia e a plateia acompanhava, em coro, a maior parte das canções. Sexto sentido, Te quero bem, Grita Amor, Balada louca e as bonitas A bela e o fera e Sorte que a gente tem a vida inteira estavam no repertório. A execução de Camaro Amarelo fez uma multidão repetir a coreografia. O clipe da música, aliás, já foi visto mais de 20 milhões de vezes no YouTube.

Talvez por isso tenha sido desnecessária a aparição de Mariano dentro de um berço, usando fralda, botas e uma chupeta enorme de plástico na execução da faixa Vem cuidar do seu bebê. O momento, dentro do show, também não pareceu o mais adequado. Munhoz tinha acabado de cantar clássicos sertanejos, como Fio de Cabelo, sentado no palco.

“Fizemos isso uma vez no carnaval. E tinham algumas fotos nossas na rede e as fãs começaram a pedir no Twitter e por e-mail. Resolvemos brincar no lançamento do álbum”, disse Mariano. Ele garantiu que rebolar de fraldas não vai ser rotina nos shows. “Claro que não. Pelo amor de Deus. Só no carnaval mesmo. Até porque não dá tempo. A troca de roupa demora muito”, contou ele. É verdade que as fãs se deliciaram com o corpo em forma de Mariano. Mas também é verdade que todo o resto ficou constrangido e sem entender o que estava acontecendo. E não parou por ai: a dupla ainda cantou funk antes de encerrar o show ao lado da dupla Fred e Gustavo.

Munhoz, que é mais timido, não preciso de fralda para roubar a cena no show. A evolução do cantor no palco é gritante. Ele, que nunca gostou de ficar sozinho no palco, confessou que tem treinado e que o maior incentivador é o amigo Mariano.

Faustão

Munhoz e Mariano afirmaram que a gafe do apresentador Fausto Silva no programa do dia 2 foi positiva. Faustão errou o nome da dupla e duas vezes chamou os cantores de Mateus e Mariano. “Ah, eu fiquei meio tristão, para ser sincero. Mas depois eu não liguei mais para isso porque repercutiu até mais. É meio chato, mas não importa”, disse Munhoz.