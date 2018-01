Maria Cecília e Rodolfo tocam hoje. Tem Eduardo Costa também

Por Cristiane Bomfim

Prestes a lançar um novo CD, Maria Cecília e Rodolfo fazem hoje, 24, o primeiro grande show do ano na Villa Country, na zona oeste da capital. A apresentação do casal que estourou no Brasil com músicas como Coisas Esotéricas, A fila andou, Tchau Tchau, Você me paga e Três palavras, está prevista para a meia-noite.

Além dos sucessos, Maria Cecília e Rodolfo terão seus momentos solo no palco. Ela, cantará Como eu quero, do Kid Abelha. Ele soltará a voz em País tropical, de Jorge Ben.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70 e já estão no segundo lote. A casa abre às 22h. A Villa Country fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774, Água Branca. Informações pelo telefone 3868-5858 ou no site www.villacountry.com.br.

Hoje também é dia de Eduardo Costa fazer show em São Paulo. O cantor sertanejo se apresenta às 23h na Arena Sertaneja, na zona leste da capital. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por R$ 35. Na porta, o valor sobre para R$50.

Aniversário de São Paulo

Para comemorar os 458 anos da capital, a Prefeitura de São Paulo montou no Vale do Anhangabaú, no centro, um palco por onde passarão artistas de vários gêneros musicais. Para quem gosta de música sertaneja, já estão confirmados Eduardo Costa, Gusttavo Lima e João Bosco e Vinícius. As atrações não têm uma ordem de apresentação ainda. Mas o palco tem programação de shows das 9h às 21h. O