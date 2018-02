Marcos e Belutti: lançamento DVD e agenda cheia

Por Cristiane Bomfim

Na quinta-feira (07), Marcos e Belutti fazem na Villa Country, na zona oeste de São Paulo, o lançamento oficial do DVD Sem Me Controlar – Ao vivo, que foi gravado em fevereiro. O palco é o mesmo onde os dois fizeram, em março de 2008, o primeiro show juntos. A curiosidade é que mesmo sem terem se apresentado juntos antes, eles aproveitaram a data para gravar o CD e DVD Marcos e Belutti – ao vivo.

“Foi muito maluco isso. Ensaiamos em casa por dois meses para gravar o DVD. Um confiava na capacidade do outro, mesmo assim tentamos fazer shows antes da gravação, mas não deu certo”, conta Belutti que foi apresentado para Marcos por Bruno, da dupla Bruno e Marrone, em 2005. Dois anos depois, eles retomaram o contato e em agosto de 2007 montaram a parceria que já rendeu três álbuns e sucessos como Perdoa amor, Sem me controlar e Será que vai rolar. O novo trabalho tem 11 músicas inéditas e o selo da Som Livre, como foi adiantado pelo blog em maio (veja aqui).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A agenda dos cantores nesta semana está lotada. Hoje (05), eles gravam um quadro no Programa do Ratinho, no SBT, que vai ao ar amanhã às 20h15. No fim do dia, Marcos e Belutti estarão ao vivo na Rádio Nativa (95,3 FM). Amanhã (06) eles são convidados do Programa Pânico que vai ao ar às 12h na Rádio Jovem Pan (100,9 FM) e à noite estarão no bate-papo do site Uol. A dupla também colocou no ar o novo site: www.marcosebelutti.com.br.

Leia a entrevista com Belutti:

JT – Como é esse papo de subir no palco pela primeira vez com o Marcos na gravação de um DVD?

Belutti – Foi muito maluco isso. Ensaiamos em casa por dois meses para gravar o DVD. Um confiava na capacidade do outro, mesmo assim tentamos fazer shows antes da gravação, mas não deu certo.

JT – E como foi a gravação do DVD em fevereiro na Estância Alto da Serra?

Belutti – Escolhemos a Estância por ser um local maior, que oferecia a possibilidade de usar um cenário maior, uma produção maior. Foi a primeira vez que vi uma grande mobilização por um show nosso. Eu chorei um monte com meu pai antes do show, porque era o sonho dele ser cantor. Quando olhei na frestinha da cortinha, meu pai disse que eu conquistei tudo o que ele sempre sonhou e me abraçou. Foi uma data especial que ficou eternizada na gravação. Na hora você sente tudo, lembrei de tudo que já passei e enquanto chorava, meu produtor ficava gritando comigo. Acho que ele pensou que eu não ia conseguir me apresentar (risos).

JT – E o que você já passou?

Belutti – Até hoje algumas pessoas torcem o nariz por eu e o Marcos não sermos do interior de São Paulo e cantarmos sertanejo, mas meu pai era cantor e na minha casa todo mundo escutava sertanejo. Eu cresci ouvindo sertanejo. Desde os quatro anos de idade, sabia que queria cantar e fazer parte do Trem da Alegria. Eu me apresentava com moleques da minha idade em parques e restaurantes, cantava Donizeti e Marcelo Aguiar. Quando cresci, passei a cantar sozinho em bares da Vila Madalena e do Bexiga. Eu pedia para tocar em lugares que tinham audição ou pedia para fazer canja. Eu ia de ônibus e praticamente pagava para cantar. Quando tinha cachê, o valor não passava de R$ 300. Muitas vezes acabei gastando esse dinheiro para pagar o táxi na volta porque já não tinha mais ônibus. Foi muito difícil e ao mesmo tempo uma escola. Aprendi a lidar com público, a escolher o repertório.

JT – Você chegou a desistir de ser cantor?

Belutti – Eu tinha desencanado um pouco da música porque não conseguia meu objetivo e ninguém vive de elogio. Você precisa ser bem sucedido. Eu tinha cansado disso, decidi trabalhar normal. Fiz faculdade de publicidade. Formei a dupla um mês depois de voltar a cantar. O Bruno (da dupla Bruno e Marrone) já conhecia o meu trabalho e o Marcos também. Ele precisava de um parceiro e fomos apresentados para o Amauri Pereira, que hoje é nosso empresário.

JT – O que uma dupla precisa ter para fazer sucesso?

Belutti – A gente nunca sabe a fórmula, porque senão só os mesmos fariam sucesso. Não depende só do artista. É preciso ter um bom escritório. Uma boa assessoria de imprensa, um bom empresário e que acredite em você. No caso do artista, tem que ter carisma, percepção do que está acontecendo hoje no mundo sertanejo, saber o que é sucesso. È preciso saber o que o público quer ouvir.

JT – E como você vê o mercado da música sertaneja hoje?

Belutti – Muitas duplas aparecem e muitos empresários investem. Muita gente acha que ter dupla é a galinha dos ovos de ouro. Mas não é isso. Poucas duplas estão ficando e se destacando. Nós somos compositores e temos a percepção do que rola no mercado. Nós compomos e procuramos fazer um repertório do que agrade nossos fãs. Estamos sempre nos atualizando: a dupla Marcos e Belutti de 2011 é diferente da de 2007. O primeiro DVD era acústico voltado paro sertanejo antigo. Hoje deixamos de lado o refrão muito fácil, chiclete. Como já conquistamos um espaço, procuramos letras que falem de amor, de curtir a noite, de dar a volta para cima.

Marcos e Belutti

Data: 07/07/2011

Local: Villa Country / (11)3868-5858

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 774

Preço: R$ 60- 2º Lote

A casa abre às 20h- O show é às 0h