Marcos e Belutti gravam segundo clipe da carreira

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Marcos e Belutti gravaram na semana passada, em São Paulo, o clipe da mais nova música de trabalho Amor de madrugada. A canção foi, que é a segunda do CD Cores a ser divulgada, começou a tocar nas rádios na última segunda-feira (26).

De acordo com Belutti, ao contrário do que aconteceu no primeiro vídeo da dupla – com a música I love You – o novo clipe não terá encenações. A dupla irá aparecer cantando ao lado da banda. “Vai ser como um showzinho”, explica ele que entre 1991 e 2000 gravou cerca de 80 comerciais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O CD Cores foi lançado oficialmente na terça-feira (27). É o primeiro pelo escritório F&S Produções, comandado pela dupla Fernando e Sorocaba. A previsão é que a música que dá nome ao álbum seja trabalhada nas rádios e televisões de todo o País no fim do verão. “É uma música mais romântica, ideal para o tempo mais frio”, explicou Belutti.

Leia também:

Marcos e Belutti inauguram balada em São Paulo

Marcos e Belutti gravam clipe de “I love You”