Luciano se arrepende e diz que dupla não acabou

Por Cristiane Bomfim

Na noite de ontem, 28, Zezé di Camargo subiu sozinho no palco do teatro Guaíra, em Curitiba. Chorou e pediu desculpas ao público pela confusão da noite anterior, quando seu irmão anunciou o fim da dupla depois de uma discussão no camarim.

O cantor explicou ao público que depois de uma discussão, Luciano deixou o teatro e foi para o hotel onde estavam hospedados. Disse também que não imaginava que o irmão retornaria e que subiria no palco no meio de sua apresentação para anunciar o fim da dupla.

“As pessoas não são iguais. Meu irmão, no ímpeto da discussão, acabou saindo do teatro e foi pro hotel. Como o show não pode atrasar, entrei sozinho. Buscaram ele no hotel, e pra mina surpresa, ele entrou no palco e deu aquela declaração. A declaração, naquele momento, não deve ser considerada. Não falei com ele sobre esse assuno, mas por mim, Zezé di Camargo, eu vou cantar a vida toda ao lado dele.”

Hoje, depois da divulgação de um novo boletim médico, assinado pelo médico neurologista Hipólito Carraro Junior, o cantor que faz a segunda voz na dupla deu uma entrevista curta e disse estar arrependido e que a dupla continua. Luciano pode ter alta a qualquer momento. Ele foi internado no hospital Santa Cruz na manhã de ontem depois de sentir mal estar por causa de uma grande redução de potássio no sangue.