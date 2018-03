Luciano está bem, diz boletim médico

Por Cristiane Bomfim

Boletim médico divulgado às 16h de hoje, 28, informa que o cantor Luciano chegou ao Hospital Santa Cruz, em Curitiba, às 9h. Segundo o documento, o sertanejo sentia um ‘desconforto’ provocado por uma redução de potássio no sangue, chamada hipocalemia. O artista passa bem e está em observação na UTI.

Segundo o médico que assina o boletim, Dr. Hipólito Carraro Júnior, o a redução de potássio no sangue foi causada pelo uso recente de diurético para controle de inchaço nos braços e pernas do artista. Alterações de potássio no organismo podem levar à parada cardíaca.

O show para hoje está mantido. Procurada, a assessoria de imprensa não retornou as ligações feitas pelo Jornal da Tarde.

Leia a nota médica na íntegra:

“O Luciano foi admitido neste Hospital as 09h00 AM de hoje, após desconforto decorrente de hipocalemia aguda. Essa redução do potássio no sangue foi decorrente do uso recente de diurético usado para controle de inchaço nos braços e pernas, que o Luciano já apresentava principalmente nesse período do ano, quando realiza mais shows. Alterações do potássio podem levar à parada cardíaca e assim optamos por manter o Luciano sob observação na UTI, enquanto corrigimos essa alteração. No momento ele está bem, dormindo após o susto.

Dr. Hipólito Carraro Junior

Coordenador Médico da UTI Geral do Hospital Santa Cruz”