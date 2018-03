Luciano é internado horas antes de se apresentar na ExpoLondrina

Por Evandro Fadel

O cantor Luciano, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital do Coração, em Londrina, no norte do Paraná, por volta das 15h de hoje, 11. Até o fim da tarde, ele ainda continuava “em observação”, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A causa da procura do hospital pelo cantor não foi revelada.

A assessoria do hospital disse apenas que “não se trata de nada grave”. A dupla tem show marcado para a noite de hoje na ExpoLondrina 2012. Em 28 de outubro do ano passado, Luciano precisou ser internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, em razão da baixa quantidade de potássio no sangue.

Na época, o cantor teve um desentendimento com o irmão e chegou a anunciar o fim da dupla durante show no Teatro Guaíra. Devido ao internamento, Zezé fez sozinho um dos shows marcados para Curitiba. Logo depois, eles disseram que a dupla continuaria.