Luan Santana divide palco com João Bosco e Vinícius

Por Cristiane Bomfim

Luan Santana e a dupla João Bosco e Vinícius dividirão, na noite de hoje, 31, o mesmo palco. A cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foi a escolhida para sediar a primeira edição do Encontro de Gigantes, festa organizada pela MNX Eventos. A ideia, que deverá ser repetida em outras cidades, é levar ao público o show de dois ou mais artistas por noite.

Luan Santana, que deve lançar oficialmente seu novo trabalho no mês que vem, vai apresentar sucessos como Meteoro, Você não sabe o que é amor, Um beijo, Sinais e Nega. Lançada no fim de fevereiro, a nova música de trabalho do cantor Você de mim não sai também estará no repertório.

Com previsão de lançar o próximo álbum da carreira até o meio do ano, João Bosco e Vinícius serão a segunda atração da noite. A dupla, vencedora do Grammy Latino em 2011 na categoria Melhor álbum Sertanejo, promete toca a famosa Chora me liga, que foi a mais executada no ano de seu lançamento além de Curtição, Abelha, Chuva e a romântica Coração só vê você.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Encontro de Gigantes acontece a partir das 21h no Internacional Eventos (antiga fábrica da Philips), na Rua João Cavalari, em Guarulhos. Ainda restam alguns ingressos para pista e camarote. Os preços vão de R$ 40 a R$ 150. A lista de locais onde as entradas podem ser compradas está no site http://www.mnxeventos.com.br/vendas.html.