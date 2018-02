Luan Santana curte balada em São Paulo

Por Cristiane Bomfim

Depois de apresentação para 25 mil pessoas no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, na noite de ontem, o cantor Luan Santana foi curtir uma balada sertaneja na zona sul de São Paulo. Acompanhado de toda sua equipe de trabalho, o cantor chegou na Wood’s, na Vila Olímpia, por volta da 1h.

Apesar dos pedidos, o sertanejo de 20 anos preferiu não subir no palco para dar uma canja. Ficou no camarote até as 4h e chamou atenção pela simpatia. Depois de um dia de descanso, Luan Santana retoma a turnê no nordeste. Amanhã (29), ele estará em Juazeiro, na Bahia. Dia 30 será a vez de Recife, em Pernambuco, receber um show do astro e dia 31, ele se apresenta em Itabaiana, em Sergipe.

Show em São Caetano

Luan Santana foi a grande atração na comemoração dos 134 anos de São Caetano, na região metropolitana. O cantos subiu ao palco às 21h50 e mesmo com duas horas de atraso, o público formado por famílias e adolescentes, não desanimou. Para assistir ao show, fãs formaram fila antes das 6h da manhã. A primeira música do repertório foi o sucesso Adrenalina.