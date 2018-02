Leonardo vai participar do próximo DVD de Israel e Rodolffo

POR CRISTIANE BOMFIM

Em 2011, a dupla Israel e Rodolfo lançou o primeiro DVD da carreira. Um ano depois, eles já preparam o segundo DVD, que deve ser gravado em 10 de outubro na cidade de Goiânia, em Goiás. O trabalho já term a participação confirmada do cantor Leonardo, que inclusive escolheu a música que quer cantar ao lado dos iniciantes. “Ele pediu para cantar Conto de Fadas“, disse Rodolffo.

Outras participações não foram confirmadas, mas a dupla promete regravar Marca Evidente, que já faz parte do trabalho anterior e tem a participação de Jorge e Mateus.

Ao contrário da maioria das duplas sertanejas que afirmam que vão cantar “o que o povo gosta de ouvir”, Israel e Rodolffo prometem defender a bandeira do sertanejo romântico. “A nossa raiz é a musica romântica, a música sertaneja que tem conteúdo e conta alguma história, né? Vivemos isso desde que nascemos. Nós cantávamos com nossos pais, ouvíamos música sertaneja com nossos pais”, explica Rodolffo, que faz a primeira voz.

“Mas não vamos deixar de gravar uma ou duas músicas com ritmos mais animados. O Nosso próximo DVD vai ter também estilos como o arrocha. Mas 95% do nosso DVD vai ser de música romântica. Também vamos resgatar algumas músicas antigas”, disse Israel.

No dia 10, a dupla lançou na internet o clipe da música nova, Hipnose. Mais uma romântica. O vídeo tem poucas visualizações: não chegou nas 70 mil.