Leonardo é indicado no Prêmio da Música Brasileira

Por Cristiane Bomfim

O cantor Leonardo disputa como melhor cantor na categoria Canção Popular da 22ª edição do Prêmio da Música Brasileira. A lista dos indicados foi divulgada ontem (6). São 104 nomes escolhidos a partir de 567 CDs e 88 DVD inscritos em 16 categorias.

Leonardo, que concorre com o álbum Alucinação, vai disputar o prêmio com Reginaldo Rossi e Bebeto. Além dele, os sertanejos Victor e Léo (com o álbum Boa sorte pra você) e Zezé Di Camargo e Luciano (com o álbum Double face) concorrem ao prêmio de melhor dupla na categoria Canção Popular

Renato Teixeira é um dos indicados na categoria Regional como melhor cantor pelo álbum Amizade sincera, gravado com Sérgio Reis.

A cerimônia de entrega do prêmio será em 6 de julho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.