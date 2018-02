Leonardo diz que não quer ver Supla tão cedo

POR CRISTIANE BOMFIM

O cantor Leonardo reafirmou na última quinta-feira (22) em um show exclusivo para ouvintes da Rádio Nativa FM, em São Paulo, que não pretende encontrar tão cedo o cantor Supla. No programa do dia 27 de setembro, o jurado do Programa Ídolos, exibido pela Record, criticou o estilo sertanejo logo após a apresentação de um candidato: “O que é isso? Ídolos sertanejos? Não aguento mais esse sertanejo do caramba. Esse sertanojo. É tudo cover, cover. Xerox. Xerox”.

Ao ser perguntado por um locutor da rádio sobre a declaração feita por Supla, o cantor sertanejo não pensou duas vezes. “Depois daquele episódio não o encontrei e não pretendo encontrar tão cedo”, disse. Leonardo afirmou ainda que ninguém é obrigado a gostar do estilo musical, mas é preciso respeitar “o que o povo ouve”. E emendou: “O Supla não criticou, ele debochou do sertanejo, fez carinha de nojo. Todo mundo viu. Passou na TV. Eu tenho minhas preferências musicais, mas nunca critiquei nenhum estilo”, encerrou. Leonardo já tinha reclamado publicamente das declarações de Supla. E pelo visto ainda não esqueceu o assunto.

Show

Leonardo se apresentou ao lado de João Carreiro e Capataz na noite da última quinta-feira (22) em uma casa noturna da zona oeste da capital. O show faz parte de uma série de apresentações promovida pela Nativa FM aos ouvintes da rádio. Uma semana antes Eduardo Costa e Daniel dividiram o palco. Nesta semana é a vez de Paula Fernandes e Bruno e Marrone subirem no palco. Abaixo algumas fotos da última festa:

