Léo e Giba tocam pela primeira vez na capital

Por Cristiane Bomfim

Léo e Giba se apresentam amanhã pela primeira vez na capital. A dupla formada na cidade de Maringá, no Paraná, vai apresentar músicas de seus cinco álbuns na Wood’s, na Vila Olímpia, na zona sul. O trabalho mais recente, chamado Vibração, tem o selo da Som Livre. São 14 faixas, sendo que dez foram feitas por Léo (que acrescenta Rodrigues à assinatura) em parceria com outros compositores.

No estilo universitário, o CD tem desde músicas mais dançantes – Já era, perdeu e Estudar pra quê? – até as mais românticas como Química e Não esqueço. A surpresa é a participação de João Carreiro e Capataz na faixa Conselho de Amigo. Já Vibração, é uma mistura de axé com forró que pede a quem tiver ouvindo para colocar a “mãozinha pra cima, na palma da mão”. A preparação para o show de amanhã envolve mais de 20 pessoas.

Léo é de Presidente Prudente, no interior paulista. Há onze anos, ele se mudou para Maringá e conheceu Giba. Lá formaram a dupla. O primeiro CD foi gravado em 2002 e 2003 e lançado em Portugal.

Serviço:

A Wood’s fica no número 1.016 da Rua Quatá, na Vila Olímpia. A casa abre às 22h30. Os preços, para quem não está na lista, vão de R$ 80 (mulher) à R$ 120 (homem) sem consumação.