Léo e Giba lotam casa noturna na zona sul

Por Cristiane Bomfim

A fila ainda era grande para entrar na Wood’s, na Vila Olímpia, quando Léo e Giba subiram no palco na madrugada de hoje (9). Passava da 1h e do lado de fora da casa noturna os termômetros registravam cerca de 10ºC. Muito frio.

A casa tem capacidade para cerca de 900 pessoas, mas por causa da rotatividade chegou a registrar quase 1.500 clientes na noite em que a dupla de Maringá, no Paraná, se apresentou pela primeira vez na capital.

No camarim, os cantores se diziam ansiosos para o show, apesar de já terem se apresentado para público muito maior nos estados do sul do País. “Já tivemos público de mais de 70 mil pessoas”, contou Léo. “Mas, acontece que São Paulo é a vitrine. Fazer sucesso aqui é diferente”, completou Giba.

O show durou pouco mais de uma hora e meia, mas teve poucas músicas da dupla. A maior parte do repertório era de canções de outras duplas, como Fernando e Sorocaba. “Nos nossos shows normalmente não é assim, cantamos muito mais músicas nossas. Mas como foi a primeira vez em São Paulo preferimos ir com calma”, justificou Léo.

Mas a preocupação com a possibilidade de o público não saber cantar as músicas da dupla acabou com Vibração. Além de cantar, o público cedeu ao convite e fez coreografia com os braços para o alto.

Osnir Alves, finalista do programa Ídolos em 2006, foi a segunda atração da Wood’s. Para encerrar a noite, o público ainda foi presentado com uma canja de Belutti, da dupla Marcos e Belutti.

Para quem não conseguiu assistir o show ontem, a notícia boa é que ao vivo Léo e Giba são muito melhores que no CD. A má notícia é que não há previsão de quando eles voltarão a tocar na capital.