Lee dicristian é aposta para nova musa da música sertaneja

Por Cristiane Bomfim

Com o título ‘Os 10+ do JT’, a capa do caderno Variedades do Jornal da Tarde de hoje, traz uma seleção com recomendações de 10 livros e CDs. O álbum Tempestade, primeiro da mineira Lee DiCristian, é a indicação de número 6.

O CD de Lee dicristian tem a pegada do sertanejo universitário e letras que falam de amor e da rotina dos jovens tanto nos grandes centros como no interior. A moça de 22 que já é um sucesso nos rodeios passa a ser também uma aposta do caderno de Variedades para a nova musa da música sertaneja. A música de trabalho é Sozinha sim, solteira nunca.