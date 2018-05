Junho tem Festa do Peão de Americana

Por Cristiane Bomfim

A Festa do Peão de Americana, que acontece entre 17 e 26 de junho, completa 25 anos. O rodeio é um prato cheio para quem gosta de provas de montaria e bons shows. Neste período, o público poderá conferir apresentação de duplas como Chitãozinho e Xororó, Jorge e Mateus, João Bosco e Vinícius e João Carreiro e Capataz.

O segundo maior evento do tipo no País terá no cardápio além da famosa montaria em touro (em que o participante tem que permanecer que permanecer 8 segundos no lombo do animal), três provas de tempo cronometrado: bulldoggin (em que o peão tem de derrubar o boi pelos chifres), laço em dupla (montados em cavalos, os peões têm de laçar o bezerro) e três tambores (em que a amazonas precisa contornar três tambores espalhados pela arena). Confira a programação de shows:

Dia 17/06 – Fernando & Sorocaba e Guilherme & Santiago

Dia 18/06 – João Bosco & Vinicius e Gusttavo Lima

Dia 19/06 – Chitãozinho & Xororó e Paula Fernandes

Dia 22/06 – Luan Santana e Michel Teló

Dia 23/06 – Exaltasamba Dia 24/06-Jota Quest e Capital Inicial

Dia 25/06 – Jorge & Mateus e Munhoz & Mariano

Dia 26/06 – Victor e Léo

O preço dos ingressos varia de R$ 15 a R$40 (mais informações no site: http://www.festadopeaodeamericana.com.br/novo2011) . Na capital são seis postos de venda:

Camisa dos Artistas

Av. Francisco Matarazzo, 854, Barra Funda. Telefone 3862-7100

Shopping Interlagos

Loja Wrangler. Telefone 5566-3077

Rodeo Store

R. Tijuco Preto, 317, Tatuapé. Telefone: (11) 2941-9118

Marinho Moda Country

Av. Do Cursino, 2.837, Jardim Saúde. Telefone 5073-7997

Marinho Moda Country

Av. Cupecê, 3.260 – Cidade Ademar. Telefone 5671-5323

Novaes Calçados

Rua Domingos de Moraes, 3.124, Vila Mariana. Telefone: 5594-5110

*** *** ***

Para quem gosta de rodeio, mas quer algo menos agitado, tenho duas sugestões:

Milionário e José Rico irão abrir a Festa do Peão Boiadeiro de Quatá, no interior paulista, no dia 10 de junho. Também vão se apresentar na arena do rodeio Caio César e Diego (11), Conrado e Aleksandro (12). O encerramento da festa que comemora os 66 anos da cidade ficará por conta de Michel Teló, no dia 13. A entrada é franca.

A previsão é que nos quatro dias, a festa receba cerca de 50 mil pessoas. A cidade, que fica 500 quilômetros distante da capital, tem população quatro veze menor que o público esperado: segundo dados do IBGE são 12.539 habitantes.

*** *** ***

Em Porangaba, também no interior paulista, a sétima edição da Festa do Peão e Tropeiro começa hoje (2) e faz parte das comemorações de 83 anos de emancipação da cidade. Além do rodeio em touros e prova dos três tambores, o público poderá assistir a apresentações de Rodrigo e Oscar (hoje), Leandro e Paulinho (amanhã), Ricardo e João Fernando (sábado).

O encerramento da festa, no domingo (05), terá desfile de tropeiros a partir do meio-dia, seguido de almoço com a dupla Monetário e Financeiro. São eles também que farão o último show, às 20h.