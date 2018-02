Juliani e Bruno estreiam temporada na Villa Country

Por Cristiane Bomfim

No formato de pocket show, Juliani e Bruno iniciam hoje a temporada de dois meses de apresentações na Villa Country, na zona oeste de São Paulo. Para o show desta noite, o repertório da dupla formada há oito meses terá oito canções. Apenas Chora, chora e Meu jeito de amar são do primeiro álbum, lançado no mês passado na capital e com selo da Universal Music.

“O primeiro show será mais curto, por isso escolhemos cantar também músicas de Jorge Mateus (Amo noite e dia), Fernando e Sorocaba (Tô passando mal) e Maria Cecília e Rodolfo (Tchau, tchau)”, conta Bruno. As próximas apresentações, sempre às quintas-feiras, terão cerca de uma hora e meia e terão mais músicas da dupla.

Cantando juntos há oito meses, a dupla se conheceu assim que a moça de 22 anos deixou o programa Ídolos, da Record, no ano passado. Eles foram apresentados pelo produtor musical e também jurado do programa Marco Camargo. “Eu já conhecia o Bruno por causa das composições dele e a Juliani tinha participado do programa. Achei que eles combinariam e deu certo”, conta Camargo que é o responsável pela produção do CD.

“Formar a dupla não era uma ideia pronta. Foi acontecendo e foi muito legal. O Bruno chegou com umas músicas e pediu para eu cantar. E então ele colocou a segunda voz. ENcaixou direitinho”, lembra Juliani.

Para o show de hoje, a dupla conta que a expectativa é grande. “A Villa é a casa sertaneja referência do Brasil. Fomos convidados para tocar aqui por causa do retorno do lançamento do nosso disco. Está sendo a realização de um sonho”, conta Bruno, que além de fazer a segunda voz da dupla é o compositor de cinco músicas do CD.

Para Marco Camargo, a dupla é uma aposta de sucesso. “Eles têm o repertório muito bom e que é a cara deles já que boa parte das músicas foi composta por Bruno. Isso é bom porque eles cantam a verdade da vida deles. Outros motivos para o sucesso é que como dupla eles têm química, são afinados, vivem da música e lutam pela carreira. São fatores muito importantes para um produto e se conseguirem chegar ao maior número de ouvidos possível, vão estourar”, diz.