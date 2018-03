Jukebox de Marcos e Belutti disponibiliza faixas inéditas do CD ‘Cores’ na internet

POR CRISTIANE BOMFIM

Marcos e Belutti lançaram ontem, 18, na internet o álbum Cores, o quarto da carreira. As 14 faixas podem ser ouvidas no Youtube, já o CD só deve chegar às lojas em janeiro. A diferença é que na rede elas estão disponíveis no jukebox digital da dupla, também lançado ontem.

O jukebox é um canal interativo criado no Youtube. E por estar no site de compartilhamento de vídeos é leve. Por isso, roda facilmente em computadores, tablets e celulares. Nele, o usuário consegue selecionar os vídeos da dupla que quer assistir, as músicas que pretende ouvir com poucos cliques. Além disso, tem acesso à entrevistas dadas pelos artistas, letras das canções e bastidores. O projeto foi desenvolvido pela F&S Produções. “Isso já está acontecendo lá fora. Mas o nosso cria uma proximidade maior com o público”, explica Belutti. O jukebox já está no site da dupla:

Dica da reportagem: ouça a música cores, que dá nome ao novo álbum da dupla sertaneja paulista. Ela deve começar a tocar nas rádios no segundo trimestre 2013. A atual música de trabalho de Marcos e Belutti é Amor de Madrugada. Na segunda quinzena de janeiro será lançado o clipe da canção. Ele teve a direção de Alex Batista, o mesmo dos vídeos É Tenso, de Fernando e Sorocaba, e Te Vivo, de Luan Santana.

CD

O motivo do atraso para o lançamento do CD Cores, segundo a dupla é que “a Som Livre não tem espaço na grade para lançar um CD agora. Não tem como produzir e distribuir no fim do ano”, afirma Marcos.