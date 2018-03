Jorge e Mateus esgotam ingressos para shows no Credicard Hall

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Donos de sucessos como Pode Chorar, Vou fazer Pirraça, Voa Beija Flor e Amo Noite e Dia, Jorge e Mateus apresentam neste fim de semana a turnê A Hora é Agora no Credicard Hall, na zona sul de São Paulo. Os cerca de 7.000 ingressos para cada um dos três dias de show (hoje, 21, sábado e domingo) estão esgotados. E os preços não eram dos mais baratos. Variavam de R$ 80 a R$ 250.

As últimas apresentações do ano na capital terão clima de festa. Isso porque em 2012 os amigos de Goiás realizaram alguns feitos dignos de grande estrelas: em março gravaram o DVD A Hora É Agora – Ao Vivo em Jurerê. Foram convidados por uma série de artistas para parcerias musicais, entre eles, o grupo mexicano Maná. Como se não bastasse, foram para Londres gravar um DVD em show realizado para público brasileiro. O lugar escolhido foi o Royal Albert Hall, onde a cantora britânica Adele gravou o DVD Live at The Royal Albert Hall, em 2011. O show, dirigido pelo inglês Hamish Hamilton (U2, Madonna), foi transmitido ao vivo no Brasil em salas de cinema de 16 cidades. A dupla ainda não tem previsão para lançamento deste trabalho.