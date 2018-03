João Neto e Frederico vão gravar DVD para 30 mil pessoas

Por Cristiane Bomfim

João Neto e Frederico escolheram a cidade de Palmas, no Tocantins, para gravar o CD e DVD – o quinto da carreira – Tá Combinado. O show acontece hoje, 24, a partir das 21h, na Praça dos Girassóis, a terceira maior praça pública do País.

Tão grande quanto o local escolhido, vai ser o palco. Ele já está pronto: tem 20 metros de frente e três passarelas de 6 metros para aproximar os artistas do público, que também deve ser grande. A estimativa é que 30 mil pessoas estejam presentes no show. “Escolhemos Palmas porque sempre fomos muito bem recebidos aqui e nunca fizeram uma gravação de DVD aqui. E tem também o fato da cidade estar no coração do Brasil e ser lindo”, contou Frederico ao JT.

O repertório terá 21 músicas. Dez delas são do recém-lançado Tá Combinado. As outras 11 são inéditas. “É claro que dá um medinho de as pessoas não saberem cantar, mas o show vai ser super animado e pra cima”, explicou Frederico. Segundo ele, a opção por músicas inéditas se deve ao mercado da música sertaneja que é muito dinâmico. “A gente tem que sempre inovar”, completou. E a inovação vai vir com a gravação de um kuduro, gênero musical angolano. “Vamos tentar, mas não sabemos dançar”, brincou Frederico.

A previsão é que a gravação dure duas horas. O show, que está sendo pensado desde o meio do ano, não terá participações especiais. “Vamos ser só nós mesmo. E o público, é claro”, contou Frederico.

A produção é Ivan Miyazato, que também produziu o álbum Tá combinado. Ele coordena o trabalho de outras 150 pessoas envolvidas no projeto. Os preparativos finais, como montagem do palco, e chegada dos equipamentos de som e iluminação começaram há 15 dias. “O mais difícil foi a questão da logística. Palmas está no centro do País e os equipamentos de áudio e iluminação são de São Paulo. O palco saiu de Curitiba (no Paraná)“, explica.

Miyazato, que trabalha com produção musical há 15 anos, explicou que o CD d DVD serão lançados em dezembro, dias antes do Natal. Os ingressos serão trocados por três quilos de alimento não perecível.