João Neto e Frederico levam fã para Cancun

Por Cristiane Bomfim

João Neto e Frederico vão levar uma fã com acompanhante para passar um fim de semana em Cancun, no México. Estão inclusos passagem de ida e volta, hospedagem e alimentação. As inscrições para a promoção “Tá combinado, vamos para Cancun” vão até 7 de agosto e o sorteio será no dia 8 de agosto. Para participar, basta se inscrever no link http://www.joaonetoefrederico.com.br/promocancun/connect.php.

É bom lembrar que o nome do ganhador será disponibilizado na página da promoção e no Twitter. O sorteado tem que fazer a reserva de voo entre os dias 10 e 20 de agosto. Então, quem não puder viajar neste período é melhor não concorrer.