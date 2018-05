João Neto e Frederico gravam DVD em setembro

Por Cristiane Bomfim

Tá combinado, o novo álbum de João Neto e Frederico, ficou pronto no início de abril, mas ainda não chegou nas lojas de São Paulo. A falta de pressa é justificada pelo vazamento das 13 faixas do CD na internet dias depois da gravação. Desde então, a dupla disponibiliza o download gratuito no site www.joaonetoefrederico.com.br. Para compensar, a dupla planeja gravar o DVD ao Vivo de Tá combinado no mês de setembro. A cidade de Palmas, em Tocantins, foi a escolhida.

“A venda de CD representa muito pouco no nosso faturamento. E depois que vaza nem o direito autoral a gente recebe. Por isso, decidimos colocar o link para as pessoas baixarem nossas músicas de graça”, afirma João Neto. Com este trabalho, a dupla soma seis CDs.

O título melhor CD da carreira da dupla, segundo ela própria, leva o nome de uma das músicas e foi definido pelos fãs em uma enquete. Mas, a escolhida para apresentar o novo trabalho nas rádios foi Meu coração pede carona: uma declaração de amor de refrão fácil e gostosa de ouvir. “Para a segunda música de trabalho, estamos em dúvida entre três”, anuncia João Neto. É aí, que o irmão Frederico cantarola trechos curtos de Tá combinado, Adoro e Te amo e nada mais. “A gente não pode colocar todas de uma vez na rádio, senão uma atrapalha a outra. Tem que focar em uma só pro povo ouvir, ouvir, ouvir”, completa João Neto.

O repertório do CD é variado. “Além das músicas românticas, tem pop, batidão, vanerão e até uma música com uma levada meio reggae”, explica Frederico. A escolha do que vai entrar no álbum leva em conta o gosto pessoal dos irmãos. “Não escolhemos por compositor. Acreditamos em música boa e medimos pelo que gostamos. Mas música é algo muito subjetivo. Algumas eu gosto e ele (Frederico) não. Aí, sentamos e conversamos”, diz João Neto.

O melhor trabalho

Tá combinado foi gravado de uma só vez. E esse é um dos motivos dele ser melhor que os outros, segundo os artistas. “A forma de cantar é mais largada, mais a vontade. Gravamos na primeira. Os outros (álbuns) foram regravados várias vezes até ficar certinho, perfeitinho”, diz Frederico. “E a gente sabe que tudo perfeitinho acaba perdendo a pegada”, completa João Neto. Na avaliação dos dois, as letras que falam de amor de uma forma positiva e a levada animada também colaboraram para “ser o melhor de todos”.

Em abril, o JT entrevistou a dupla. Leia um trecho do bate-papo.

JT – A música Meu coração pede carona foi a primeira escolhida para a divulgação do CD Tá combinado. Qual será a próxima?

João Neto – Para a segunda, estamos na dúvida entre Tá combinado, Adoro e Te amo e nada mais. A gente não sabe o que vai virar ainda e não pode colocar todas de uma vez na rádio, senão uma atrapalha a outra. Tem que focar em uma só pro povo ouvir, ouvir, ouvir”

JT – Como vocês avaliam esse trabalho?

João Neto – Esse CD é o melhor da nossa carreira. Você vai ouvir, uma, duas, três vezes e vai dizer que a gente tem razão. Ele é melhor porque a gente tem um papo diferente, a produção é diferente.

Frederico – A forma de cantar é mais largada, mais a vontade. Gravamos na primeira. Os outros (álbuns) foram regravados várias vezes até ficar certinho, perfeitinho. As letras falam de romantismo de uma forma positiva, a levada é mais para cima. Enfim, é diferente dos outros…

JT – É uma fase mais madura?

Frederico – Querendo ou não a gente gravou seis DVD’s, porque o primeiro gravamos duas vezes. A gente ficou mais à vontade na hora de cantar, a gente cantou com a alma sem preocupar se tava afinadinho, afinadinho…

João Neto – As músicas estão mais prazerosas de cantar. Não sei, a gente sentiu isso… são coisinhas que vão deixando o papo diferente…

JT – O que vocês levam em consideração na hora de escolher quais músicas vão entrar num CD?

Frederico – O papo tem que ser diferente.

João Neto – Não se pode fazer um CD totalmente lento. Tem que mesclar. Não pode lançar várias músicas lentas seguidas. No frio, a gente lança uma música, mais romântica. No verão, uma musica mais quente, mais animada.

JT – No novo CD tem o quê?

João Neto – Além das músicas românticas, tem pop, batidão, vanerão e até uma música com uma levada meio reggae. O estilo é bem variado, mas no geral a nossa linha é mais romântica e animadinha.

JT – É um sertanejo, mas não é…

João Neto – A galera jovem que ouve sertanejo hoje é a mesma que ouve axé, pop rock e pagode. Antes pagode e sertanejo não tinha nada a ver, hoje estão mais próximos.

As fotos publicadas neste post são inéditas e foram feitas pelo fotógrafo Fábio Nunes para a capa do CD. Veja mais três: