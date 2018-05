João Neto e Frederico fazem show em Santo André

Por Cristiane Bomfim

A música do momento é Meu coração pede carona. E é claro que ela não vai faltar no show de João Neto e Frederico, hoje na 3ª edição da festa junina de Santo André, na região metropolitana.

A dupla que estourou em São Paulo com Pega fogo Cabaré, sobe no palco montado no estacionamento da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) às 21h. A apresentação, ao vivo, deve durar 1h30. Também estão previstas as famosas Anjo e Só de você, além de algumas canções do CD e DVD Só Modão, lançados no ano passado.

A Festa Junina de Santo André vai até 26 de junho. Ela é realizada às sextas, sábados e domingos, sempre com shows. Veja a programação para as próximas semanas:

10/06 – Latino

11/06 – Pixote

12/06 – Alexandre Pires

17/06 – Indenso

18/06 – Paula Fernandes

19/06 – Bruno & Marrone

22/06 – Não definido

23/06 – Não definido

24/06 – Katinguelê

25/06 – Cristian & Cristiano

26/06 – Jeito Moleque

Serviço:

Estacionamento da Craisa

Rua Varsóvia, 565, Santa Terezinha, Santo André

Entrada gratuita.