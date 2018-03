João Neto e Frederico e Arthur Danni na trilha de ‘Cheias de Charme’

Por Cristiane Bomfim

A música Lê lê lê, de João Neto e Frederico faz parte da trilha sonora da novela Cheias de Charme, que estreia hoje na Globo. A canção, que abre o DVD da dupla gravado em Palmas, no Tocantins, está entre as mais tocadas nas rádios do País. Para comemorar, os irmãos estão preparando um churrasco.

Também faz parte da trilha sonora da novela a música Se você me der, do estreante Arthur Danni. O garoto, de 15 anos, foi descoberto no ano passado pela equipe de produção do programa Domingão do Faustão, quando tocava sanfona em um bar na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais.

Arthur Danni entrou em estúdio para gravar seu primeiro CD em fevereiro, dias depois de lançar sua carreira oficialmente. Se você me der é uma mistura de forró com eletrônico.