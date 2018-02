João Carreiro e Capataz trazem turnê para São Paulo

Quinta-feira (21) João Carreiro e Capataz farão o segundo show da carreira em São Paulo. O local escolhido é a Villa Country, mesmo endereço onde se apresentaram há um ano. A diferença, desta vez, é que a dupla vai ocupar o maior espaço da casa, que comporta até 5 mil pessoas. “Da outra vez que tocamos na casa, o show foi no saloon, que é bem menor”, conta Capataz.

No set list dos brutos do sertanejo, como eles são conhecidos, estão sucessos como Bruto, rústico e sistemático, Faculdade da Pinga e Xique Bacanizado, que dá nome ao CD e DVD de trabalho. A dupla também promete tocar Volta pro meu coração, que está sendo tocada nas rádios paulistas e deve sair no próximo álbum – previsto para setembro – além de Roqueirinha e a divertida Mangueira.

“Estamos super animados com este show. Fazer uma apresentação deste tamanho na capital é um termômetro para nossa carreira, para sentirmos a aceitação do público. Acho que vai abrir muitas portas”, confidencia Capataz. O show, segundo ele, foi renovado. Ganhou cenário e iluminação diferentes.

Serviço: O show será na quinta-feira (21) na Villa Country (Avenida Francisco Matarazzo, 774, na Água Branca, São Paulo). Os ingressos ainda estão à venda e custam R$ 50. A casa abre às 22 horas.

Para quem não conhece a dupla, amanhã (20) João Carreiro e Capataz vão estar ao vivo no Programa do Ratinho, no SBT. Além de entrevista, eles vão cantar algumas das músicas estouradas no interior de São Paulo e Brasil. Também tem uma matéria recente sobre os brutos do sertanejo no site do Estadão. Ou ainda, você pode ver os vídeos feitos durante entrevista com a dupla em setembro de 2010.