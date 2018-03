João Bosco e Vinícius gravam DVD no próximo domingo

Por Cristiane Bomfim

O novo trabalho de João Bosco e Vinícius – CD e DVD – será gravado no próximo domingo, 8, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Serão 16 faixas, sendo que quatro são regravações. O local escolhido é a casa do empresário da dupla, Euler Coelho. A previsão para o lançamento é junho.

A promessa é que o álbum fuja um pouco do estilo “universitário” ou “pop”. Por isso, eles escolheram faixas do Trio Parada Dura, Chico Rey e Paraná e Gian e Giovani para regravarem, além de um pout-pourri com três músicas – encerrando com Chora, me liga numa pegada mais reggae.

“O trabalho foge um pouco do sertanejo universitário, mas não do sertanejo romântico. Quisemos resgatar um pouco das modas que costumávamos tocar nos bares, no início da carreira”, disse Vinícius. A música de Chico Rey e Paraná escolhida para entrar no repertório é Sem palavras. E Gian e Giovani serão lembrados com a canção Escravo do Amor. “Vamos manter os mesmos arranjos”, completou João Bosco.

O DVD terá participações especiais. “Mas é surpresa e não vamos contar antes de domingo”, afirmou Vinícius. E, por enquanto, Final de Semana será mantida como a música de trabalho e a dupla garante que não tem ideia de qual será a próxima. “Tem uma música que eu gosto mais. Outra é a preferida do Vinícius. Nosso empresário gosta de uma terceira e por ai vai. Por isso ainda não decidimos. Isso mostra que o DVD está cheio de músicas boas”, disse João Bosco.

No fim do ano passado, a dupla ganhou o Grammy Latino de melhor álbum sertanejo, mas pouca coisa mudou. “É bom para o nosso currículo, mas acho que ele deveria ser mais divulgado no Brasil”, disse João Bosco