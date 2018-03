Inezita se rende à dupla João Carreiro e Capataz

Por Cristiane Bomfim

A cantora e apresentadora do programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura, se rendeu à música de João Carreiro e Capataz. Os brutos do sertanejo, que já participaram da atração em setembro do ano passado, foram convidados por Inezita Barroso a voltar. A gravação foi na semana passada e o programa vai ao ar no domingo, 15.

“Já tínhamos participado em setembro. O programa foi reprisado antes do Natal e, agora, nos convidaram para fazer uma participação maior, com seis músicas”, contou João Carreiro por telefone ao JT.

O programa tem também a participação da dupla Craveiro e Cravinho, com quem João Carreiro e Capataz cantam um pot-pourri de pagodes antigos. “São três blocos. Eu e o Capataz ficamos em dois e cantamos seis músicas”, explicou João Carreiro.

As músicas que fazem parte do programa são: Não toca em minha vitrola, Caipira de fato, Viola e Cantador, Se é amor não tem nada que apague, Oração e cantoria e Casinha Verde. Todas fazem parte do álbum duplo chamado Lado A e Lado B, lançado no início deste ano. O CD Lado A traz modas de violas, enquanto o Lado B conta com músicas mais comerciais, que mesmo assim são bem diferentes do sertanejo universitário que toca tanto nas rádios.

Para João Carreiro, participar do programa de Inezita Barroso deu para a dupla a chance de conhecer melhor um público fiel e conhecedor da música caipira. “O Viola, minha viola tem um público muito fiel. São pessoas que frequentam o programa há 10, 20 anos e que por isso entende de moda de viola. Eles conseguem captar que o que eu e o Capataz fazemos é verdadeiro. Bem diferente do público que ouve essas músicas da modinha que tocam nas FMs”, termina João Carreiro.

Para quem não viu a primeira apresentação de João Carreiro e Capataz no Viola, minha viola, segue um vídeo. As fotos da dupla com Inezita foram tiradas por Capataz e publicadas (também por ele) no Instagram, um programa de compartilhamento de fotos pelo celular.