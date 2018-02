Humberto e Ronaldo já escolhem repertório do próximo CD

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

“Este foi o melhor ano da nossa carreira”, afirmou Humberto, da dupla Humberto e Ronaldo. Com quatro anos de carreira, dois DVDs e o grande número de execuções da música “Eu só vou beber mais hoje”, que ganhou até um videoclipe, os artistas goianos dizem não ter do que reclamar e já preparam o repertório para o próximo trabalho, que deve ser gravado em 2012.

“Para fazer um álbum com a mesma aceitação que este é preciso, sim, ouvir muita música… todos os dias”, explicou Ronaldo que pretende mostrar mais sua voz. “Neste álbum eu faço a primeira voz em Eu não sou ele. Esse papo que segunda voz não canta é lenda”, disse ele minutos antes de subir no palco do Caldas Country, Show, em Goiás.