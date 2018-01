Hudson deve mais de R$ 90 mil de pensão

Por Cristiane Bomfim

Sem pagar pensão à filha desde setembro do ano passado, o sertanejo Hudson, da dupla Edson e Hudson, teve ontem, 24, a prisão decretada pela justiça de Limeira, onde mora. A dívida do cantor ultrapassa R$ 90 mil .

De acordo com informações da EPTV, emissora afiliada à rede Globo na cidade, a defesa da filha do artista – que na verdade chama Udson Gadorini Silva -, disse que entraria hoje, 25, com pedido de revogação do mandado de prisão, já que houve um acordo entre as partes.

A assessoria de imprensa dos cantores Edson e Hudson havia informado na manhã desta quarta-feira que tudo não passava de um mal entendido e que a dupla seguiria viajando com a agenda de shows no Paraná.