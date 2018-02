Henrique e Diego gravam DVD em 7 de agosto com presença de Gusttavo Lima e Humberto e Ronaldo

Por Cristiane Bomfim

Formada em 2005, a dupla Henrique e Diego vai gravar no dia 7 de agosto em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o DVD com participação de Gusttavo Lima e de Humberto e Ronaldo. A data e os convidados foram confirmados pelo empresário Eduardo Maluf, ontem, 30, no Twitter.

Em outubro de 2011, Henrique e Diego fizeram um show para a gravação de um DVD em Goiânia com a participação de Fernando e Sorocaba. Mas pouco se falou sobre o assunto depois disso – nem no site da dupla o assunto é mencionado.

Para quem não conhece, Henrique e Diego são amigos desde 1998. Eles se conheceram por causa do grupo de pagode chamado Jeito de ser, onde tocavam. Em 2005, resolveram mudar de estilo musical e partiram para o sertanejo. Gravaram o primeiro CD em 2009. No álbum estão as músicas Zuar e Beber (também gravada por Leonardo), Canudinho e Me liga. Atualmente, a música estourada é 5 da manhã.