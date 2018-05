Gusttavo Lima: tudo igual

Por Cristiane Bomfim

Não dá para dizer que o show de Gusttavo Lima não é bem produzido. Além do cantor, outras 28 pessoas trabalham para que a apresentação seja, no mínimo, bonita. Na última quinta, o mineiro de 21 anos se apresentou na Villa Country, na zona oeste de São Paulo, em meio fãs quase histéricas que sabiam de cor suas músicas. Algumas delas deram sorte e conseguiram abraçar e tirar fotos com o ídolo antes que ele subisse no palco. E o camarim estava uma confusão só.

Gusttavo Lima subiu no palco cantando Cor de ouro, música estourada nas rádios de São Paulo. Mas, depois de meia hora, a impressão era de que todas as músicas eram iguais. Isso, mesmo interpretando o forró Minha mulher não deixa não e o funk Sou foda. Além disso, o cantor quis mostrar que é bom de grito e acabou exagerando.

Também fizeram parte do repertório Quem tem sorte é sorteiro – música engraçadinha -, Caso consumado, Refém e Inventor de Amores. Peguei um vídeo no Youtube com a música Sou foda. A qualidade do som não é grande coisa, mas a música também não, apesar de agradar o público do sertanejo universitário.