Gusttavo Lima queria participação de Zezé e Luciano no DVD

Por Cristiane Bomfim

Gusttavo Lima sobe daqui a pouco no palco do Credicard Hall, na zona sul de São Paulo, para gravar o terceiro DVD da carreira. A gravação continua amanhã, 29. Em coletiva de imprensa, realizada na tarde de hoje, o cantor confirmou a participação da dupla Wilian e Marcelo ­– que é formada pelos seus irmãos –, Jorge e Mateus, Eduardo Costa, Alexandre Pires e Israel Novaes. Neymar, atacante do Santos, também deverá participar da gravação, mas Gusttavo Lima preferiu o suspense. Disse apenas: “isso é surpresa”. O jogador está concentrado na capital para o clássico de amanhã contra o São Paulo.

Vem ni mim Dodge Ram foi a música escolhida por Gusttavo Lima para cantar ao lado de Israel Novaes. A canção Que trem é esse terá a participação de Alexandre Pires. Já a dupla Wilian e Marcelo sobe no palco para interpretar Cabelo Preto. Gusttavo Lima afirmou que gostaria da participação de Zezé di Camargo e Luciano no DVD. A dupla foi convidada, mas segundo o artista não pôde participar por causa da agenda lotada de shows.

Durante a coletiva de imprensa, Gusttavo Lima assumiu não gostar de sua voz. “Não me ouço. Acho estranho me ouvir”, confessou. O cantor, que no começo da carreira abusava dos agudos e improvisações em shows, atribui a mudança no jeito de cantar ao amadurecimento no palco. Para preservar a voz, ele garantiu que o único cuidado que toma é dormir, pelo menos, dez horas por noite.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão é que o DVD seja lançado no segundo semestre deste ano no Brasil e em alguns países da América Latina, mas Gusttavo Lima não soube dizer quais.

Balada boa

A música conhecida pelo refrão “tchê tcherere tchê tchê” deverá ser gravada em espanhol. Balada boa, que é o nome da música, é a responsável pelo sucesso do cantor mineiro.