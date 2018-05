Gusttavo Lima faz show em São Paulo

Com apenas 21 anos, o cantor Gusttavo Lima já experimenta o sucesso com casas de espetáculos lotadas, fãs histéricas e mais de 140 mil seguidores no Twitter. Ele também é o compositor de 16 das 22 faixas do recém lançado CD e DVD Inventor dos Amores, que será apresentado amanhã na Villa Country, na zona oeste de São Paulo.

Os ingressos ainda estão à venda nas bilheterias da casa e custam R$ 70. Por enquanto, não foi anunciada nenhuma surpresa para apresentação que deve contar com canções como Cor de ouro e Inventor dos amores, gravada com Jorge e Mateus. A expectativa é de um público jovem com idade entre 20 e 25 anos, fãs do sertanejo universitário.

A Villa Country fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774. A previsão é que o show comece por volta da 1h.