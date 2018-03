Gusttavo Lima em festival universitário é escolha do público

Por Cristiane Bomfim

Jorge e Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima e a Banda Cheiro de Amor vão animar 30 mil pessoas no dia 4 de dezembro, quando acontece o Festival Universitário do Brasil, na Arena Anhembi, na zona norte de São Paulo.

A festa está marcada para começar as 13h e a promessa é que ela dure 11 horas. Para ninguém se chatear antes do som acabar, a empresa organizadora do evento diz que montará estrutura equivalente a de shows internacionais e cheia de inovações. A primeira delas foi a escolha de Gusttavo Lima pelo público para participar do festival. A votação foi feita na internet. Os outros artistas já estavam confirmados.

Serviço:

O Festival Universitário do Brasil ocorre no dia 4 de dezembro na Arena Anhembi. Os ingressos custam R$ 120 (pista) e R$250 (camarote) e podem ser comprados no site www.divirto.com.br. Só entram pessoas com mais de 16 anos.