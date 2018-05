Geovany Reis e Fabrício lançam hoje ‘Pra sempre em mim’

Por Cristiane Bomfim

O terceiro CD da dupla Geovany Reis e Fabrício fica pronto hoje (30), horas antes de subirem no palco para o show do lançamento na Villa Country. Nascidos em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, os dois amigos chegaram em São Paulo há um ano e 3 meses. Na bagagem, eles trouxeram o sonho de fazer sucesso e as composições de Geovany.



“O começo em São Paulo não foi tão difícil. O primeiro contato que tivemos aqui foi com nossos atuais empresários. No primeiro mês fizemos dez shows”, conta Fabrício. Hoje, são 26 por mês. “Só não trabalhamos na segunda-feira”, completa Geovany.

O novo álbum tem o nome de Pra sempre em mim e contará com 20 canções. Destas, 12 são composições de Geovany e uma tem a participação de Fabrício como um dos autores. “Eu ainda não aprendi a compor. É uma experiência”, brinca Fabrício.

Farão parte do repertório as músicas Pinta e Borda e Cai na real que estouraram nas rádios da em 2010, mesmo ano em que a dupla se mudou para a capital paulista para tentar a sorte. Também estão no setlist canções do novo álbum, como Pra sempre em mim, faixa que dá nome ao CD, e sucessos de outros artistas do sertanejo universitário, como Química do Amor (gravada por Luan Santana e Ivete Sangalo). Já 200 por hora, de Jorge e Mateus, vai ganhar uma versão axé.

Duas perguntas para Geovany Reis e Fabrício:

JT – Onde vocês querem chegar com a música?

Fabrício – Quero poder viver da música. Por enquanto eu só dou despesa para os meus pais. O meu sonho é poder comprar algo para eles com o dinheiro que ganhei com a música, como uma casa.

Geovany – Quero ser reconhecido pelas minhas músicas, pela qualidade dos nossos shows.

JT – Por que a maioria das duplas pop sertanejas, como vocês, reservam parte do show para tocar axé?

Geovany – O sertanejo mudou muito e ganhou um público diferente que não está acostumado com este estilo e que gosta de vários outros tipos de música. A gente toca axé porque faz sucesso, porque as pessoas gostam. Mas se pudesse, iríamos preferir toar Edson e Hudson, Chitãozinho e Xororó e Chrystian e Ralf.

Serviço:

O lançamento será hoje na Villa Country (Avenida Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca). A casa abre às 20h e a previsão é que o show comece às 0h. Os ingressos custam R$ 25 (mulher) e R$ 40 (homem).