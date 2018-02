George Henrique e Rodrigo gravam segundo CD da carreira. Metade do repertório foi escrita por eles

POR CRISTIANE BOMFIM

Em 2011, as músicas Tá bagunçado e Receita de Amar revelaram George Henrique e Rodrigo. Com um DVD gravado em um posto de gasolina, um videoclipe (da canção Amigo da Onça, que tem a participação do humorista Carlinhos) e o apoio dos padrinhos renomados Bruno e Marrone, a dupla já se prepara para lançar o segundo trabalho da carreira.

O CD de inéditas terá 13 faixas e a participação de Jorge e Mateus. Eles foram convidados para interpretar Conto até dez, mas esta não deverá ser a música escolhida para divulgar o disco. “Estamos em dúvida entre três que gostamos muito. Podemos dizer que será um pop romântico de nossa autoria”, adiantou Ricardo ao blog.

O responsável pela produção musical é Bigair dy Jaime, que também produz Cristiano Araújo. Quanto ao repertório, a dupla que se denomina romântica (e diz não seguir os modismos) explicou que fez de tudo para agradar ao público sem precisar perder a identidade. Prova disso é que metade das canções foi escrita pelos irmãos (sim, para quem não sabe ele são irmãos). A previsão é que o lançamento ocorra de forma independente (ou seja, sem gravadora) até o fim de março.