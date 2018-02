Gabriel Gava troca ‘Fiorino’ por uma ‘Kombi’

POR CRISTIANE BOMFIM

cristiane@gmail.com

Gabriel Gava ficou famoso pela música Fiorino (aquela do refrão engraçadinho: “De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino”). Mas está parecendo que, para alcançar o sucesso, ele também vai dar algumas voltas de Kombi. Este é o nome da nova música do cantor capixaba e que faz parte do DVD gravado Ao Vivo em Goiânia em 27 de abril. O cantor ainda não decidiu se esta será a próxima faixa de trabalho.

“Na balada minha Kombi é coletivo de mulher”, é um dos versos da canção que já aparece no teaser do DVD ao lado das faixas Tome amor, Vai bonitinha, Papapow, Piriri Pompom e Carrossel da Birita. Todas dançantes para um cantor que, que dois dias antes de gravar seu primeiro DVD (pelo selo Som Livre e sem participações especiais), afirmou em entrevista ao blog que tinha essência romântica e é fã de nomes como Eduardo Costa e Léo Magalhães (dito o novo Amado Batista).

O teaser de dois minutos e quatro segundos chama atenção pela mega produção. Cenário bonito e a aposta em dançarinas, muito famosas na década de 1990 em shows de artistas como Leandro e Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano. Vale lembrar que Gusttavo Lima também apostou em bailarinas no seu último DVD.

“Meu trabalho tem muitas músicas românticas, mas não deixa de lado o bom humor, o lado das brincadeiras e das músicas de carros”, disse Gabriel Gava pouco antes do seu primeiro show em São Paulo, no dia 25 de outubro. Mas é bem verdade que para fazer sucesso tem que tocar o que o público gosta, segundo 90% das novas duplas sertanejas.

“Eu acho que a gente tem que seguir o público. Gravar o que faz sucesso. O arrocha está tocando agora, por exemplo. E, por isso, acho que a gente tem que tocar o arrocha. Ele está na moda. Sertanejo não é só músicas antigas. O estilo sofreu uma modificada muito grande de uns tempos para cá”, disse ele que não gosta muito da comparação com Luan Santana. “Não acho que a gente parece”